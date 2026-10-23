В ОДКБ допустили применение к Армении статьи 25 Устава

Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть вопрос о применении к Армении статьи 25 Устава организации на ближайшем заседании. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Генсек отметил, что Россия уже представила проект решения по Армении из-за долгов по взносам и неучастия в работе организации третий год. При этом само обсуждение вопроса на совете зависит от утверждения повестки 10 ноября.
Кроме того, Масадыков подчеркнул, что решение о приостановке работы в организации принимала сама Армения. Итоговый вердикт глав государств станет известен после завершения заседания.
Отметим, в статье 25 Устава ОДКБ сказано, что при неуплате взносов более двух лет совет принимает решение о лишении государства права голоса. Также страна теряет право выдвигать своих граждан на квотные должности до полного погашения задолженности.