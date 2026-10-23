В ОДКБ допустили применение к Армении статьи 25 Устава

Генеральный секретарь ОДКБ сообщил, что вопрос о применении к Армении статьи 25 Устава о лишении права голоса из-за неуплаты членских взносов могут рассмотреть на ближайшем заседании.

Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть вопрос о применении к Армении статьи 25 Устава организации на ближайшем заседании. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

​Генсек отметил, что Россия уже представила проект решения по Армении из-за долгов по взносам и неучастия в работе организации третий год. При этом само обсуждение вопроса на совете зависит от утверждения повестки 10 ноября.

​Кроме того, Масадыков подчеркнул, что решение о приостановке работы в организации принимала сама Армения. Итоговый вердикт глав государств станет известен после завершения заседания.

​Отметим, в статье 25 Устава ОДКБ сказано, что при неуплате взносов более двух лет совет принимает решение о лишении государства права голоса. Также страна теряет право выдвигать своих граждан на квотные должности до полного погашения задолженности.