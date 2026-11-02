Азербайджан возглавит Комиссию по биоресурсам Каспия с 2027 года

С 1 января 2027 года Азербайджан официально примет председательство в Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, сменив на этом посту Туркменистан.

Азербайджан с 1 января 2027 года примет председательство в Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Об этом заявил директор Института Каспийского моря Туркменистана Мурад Атаджанов в рамках I Азербайджанского регионального форума по аквакультуре.

"Следующее, десятое заседание мы планируем провести в декабре. С 1 января следующего года председательство перейдет к Азербайджану"

- Мурад Атаджанов

Он особо отметил, что предстоящее председательство позволит Азербайджану активно продвигать региональные вопросы в сфере аквакультуры в 2027-2028 годах, передает его слова Report.

Экология Каспия – один из приоритетов Баку

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на то, как много внимания власти Азербайджана уделяют вопросам защиты экологии Каспийского моря в пятистороннем диалоге с прикаспийскими государствами и связанных с ним организациях, включая Комиссию по биоресурсам Каспия.

"В Азербайджане традиционно этот вопрос находится в центре повестки государства. Новый импульс экологическая тематика приобрела после проведения в Баку в 2024 году Конференции ООН по изменению климата COP29, продемонстрировавшей масштаб интересов Азербайджана к международному сотрудничеству в сфере экологии", - прежде всего сказал он.

"Как прикаспийское государство Азербайджан сталкивается со всеми экологическими вызовами на Каспии, связанными с глобальным потеплением. В первую очередь речь идет о проблеме значительного падения уровня моря в Каспии, но также изменения климата негативно влияют и на каспийское биоразнообразие, что ставит под угрозу целый ряд редких видов животных, которые обитают в этой экосистеме", - продолжил Константин Тасиц.

"Важно, что проблемы Каспия возможно и потому необходимо решать только в совместной работе пяти прикаспийских государств. Все они страдают от обмеления Каспийского моря и сокращения его биоразнообразия. В этом смысле все пять стран стараются уделять повышенное внимание данным проблемам. Они выступают с различными инициативами и ищут возможности для нейтрализации экологических угроз на Каспии", - добавил эксперт по Южному Кавказу.

Отметим, что комиссия была создана в 1992 году четырьмя прикаспийскими государствами - Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Туркменистаном, а в 2002 году к ней присоединился Иран.