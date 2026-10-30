Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан построят совместный грузовой терминал на Каспии

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана и Казахстана договорились о строительстве совместного грузового терминала и запуске транскаспийской паромной системы "Каспийский мост".

Азербайджан и Казахстан создадут совместный интермодальный грузовой терминал и новую транскаспийскую паромную систему "Каспийский мост". Об этом сообщается в официальной информации фонда "Самрук-Казына".

Пакет документов был подписан по итогам встречи председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова с руководством азербайджанского государственного холдинга AZCON.

В рамках переговоров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и национальная компания "Казахстан темир жолы" подписали соглашение о намерениях, определяющее базовые условия создания на Каспийском море совместного интермодального грузового терминала и предприятия.

Отмечается, что проект ориентирован на развитие грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). При этом участники встречи также обсудили дальнейшее расширение делового сотрудничества между странами и реализацию новых совместных инициатив.

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