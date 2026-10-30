ФСБ поблагодарила Вашингтон

Федеральная служба безопасности России выразила благодарность США за предоставленную американскими спецслужбами информацию о теракте, который мог быть совершен в Москве.

Российская ФСБ выразила признательность властям США, которые сообщили Москве о подготовке злоумышленниками теракта в столице РФ. Соответствующее заявление распространил Центр общественных связей ФСБ.

"Признательны американской стороне за предоставленную информацию"

- ЦОС ФСБ

Уточняется, что на основе полученных сведений удалось задержать несовершеннолетнего гражданина России. Он опубликовал в TikTok фотографии, на которых он запечатлен в тактической одежде, закрывающей лицо балаклаве, кепке, очках и наушниках. Кроме того, на снимках у задержанного есть предмет, напоминающий автоматическое оружие. На других снимках подросток запечатлен в музее-заповеднике "Царицыно", подпись на них гласит: "I found a place" ("Я нашел место").