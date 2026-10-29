США хотят получить гарантии от Ирана по ядерному оружию – Трамп

Дональд Трамп заявил о стремлении Ирана заключить сделку. Он отметил, что для этого Тегерану нужно гарантировать, что у него не будет ядерного оружия.

Соединенные Штаты хотят получить гарантии, что Иран не обзаведется ядерным оружием. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что видит стремление Исламской Республики заключить сделку.

"Они хотят заключить сделку. Знаете, они должны заключить сделку, но нам нужны гарантии, что ядерного оружия (у Ирана — прим. ред.) никогда не будет"

– глава Белого дома

Он акцентировал внимание на том, что Тегеран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет.

Помимо этого, Трамп в очередной раз заявил о том, что конфликт с Ираном завершится очень скоро.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом скептически оценивает перспективы заключения сделки с Ираном. Власти США обеспокоены высоким уровнем недоверия с обеих сторон.