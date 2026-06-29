Раскопки в горах Ингушетии принесли новые находки

Археологи, занимающиеся раскопками на территории башенного комплекса Герити в горах Ингушетии, обнаружили циклопические сооружения и фрагменты керамики, датируемые рубежом первого и второго тысячелетий до нашей эры.

Школа каменщиков-реставраторов "Наследие" совместно с Ингушским государственным университетом и Археологическим центром имени Евгения Крупнова провели археологические раскопки на территории башенного комплекса Герити в горах Ингушетии, обнаружив массу уникальных предметов доисторической эпохи, рассказал гендиректор школы Рамзан Султыгов.

"Это сложный археологический объект с мощными каменными конструкциями, следами древнего поселения и насыщенным культурным слоем. Особый интерес представляют фрагменты керамики и бронзовое кольцо с орнаментами"

- Рамзан Султыгов

Работы только начались – размер раскопа составил всего 7 на 14 м, но даже на этой площади удалось получить значительный объем материала: около 400 фрагментов керамики, которые позволяют глубже изучить хозяйственную деятельность, ремесленные традиции и культурные связи населения, проживавшего здесь в древности, рассказал Султыгов, передает ТАСС.

Еще интереснее оказались обнаруженные на территории комплекса фрагменты циклопических построек, которые могут относиться к рубежу первого и второго тысячелетий до нашей эры: выяснить их точный возраст можно будет после завершения полного комплекса исследований.

Пока раскоп площадью 98 кв м законсервирован до следующего этапа работ, в дальнейшем он будет расширен, а также будут изучены прилегающие участки и проведен комплексный анализ обнаруженных материалов, добавил Рамзан Султыгов.