Президент Узбекистана поблагодарил Азербайджан за укрепление ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с трибуны саммита Организации тюркских государств в Анкаре поблагодарил Азербайджан и президента страны за вклад в укрепление братских связей между тюркскими народами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, поблагодарил Азербайджан и президента страны Ильхама Алиева за вклад в укрепление братских связей между тюркскими народами и развитие отношений в рамках союза, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Выражаю большую благодарность… президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за значительную работу по укреплению братских уз тюркских народов и выводу наших отношений на новый уровень, проделанную Азербайджаном в период председательства в Организации"

- Шавкат Мирзиеев

Рост сотрудничества между тюркскими государствами имеет огромное значение на фоне изменений в системе международных отношений, обострения геополитической конкуренции и вооруженных конфликтов в регионах, окружающих тюркский мир, отметил узбекистанский лидер, передает Trend.

Мирзиеев обратил особое внимание участников саммита на нестабильность в соседних регионах, которая создает риски не только для безопасности, но и для торгово-экономических и транспортных связей, а также перспектив развития всех стран тюркского мира.

Тем не менее, ОТГ, в которую объединились страны с богатыми природными ресурсами и значительным экономическим потенциалом, сохраняет свои позиции влиятельной площадки для глобального развития, взаимного доверия и практического партнерства, отметил в своем выступлении Шавкат Мирзиеев.