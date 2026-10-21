В Грузии запрещают иностранную агентуру – Кобахидзе

Глава грузинского правительства прокомментировал иск правящей партии в отношении оппозиционных партий. Он отметил, что власти упраздняют иностранную агентуру, а не оппозицию.

В Грузии упраздняют иностранную агентуру. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя иск правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", который рассматривает Конституционный суд (КС) страны.

Он отметил, что КС сейчас рассматривает иск по запрету не оппозиционных партий, а иностранной агентуры.

"Оппозиция сформируется лишь в том случае, если Конституционный суд удовлетворит этот иск. Сегодня в Грузии нет оппозиции. Мы называем эти политические партии то оппозицией, то радикальной оппозицией, однако на самом деле факт в том, что в Грузии нет оппозиции. В Грузии есть иностранная агентура. Грузия без иностранной агентуры - это наш слоган. Мы упраздняем иностранную агентуру в грузинской политике"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского правительства акцентировал внимание на том, что в Грузии должны существовать политические партии.

"Это должна быть правящая партия и оппозиционные политические объединения, однако каждая политическая сила должна служить стране и интересам народа"

– премьер республики

Он также подчеркнул, что в демократической системе страны и ее политике нет места иностранной агентуре.

Напомним, в начале прошлой недели Конституционный суд Грузии начал рассмотрение иска "Грузинской мечты" о запрете пяти оппозиционных объединений. В правящей партии призывают признать неконституционной деятельность четырех крупнейших оппозиционных партий – "Единого национального движения" (ЕНД), "Коалиции за перемены", "Сильной Грузии - Лело" и партии "Гахария - за Грузию". В этом списке также значится партия "Федералисты".