Текст новой конституции станет известен в ноябре – Ереван

Публикация текста новой конституции Армении запланирована на ноябрь, рассказала министр юстиции страны Србуи Галян.

Глава министерства юстиции Армерии Србуи Галян сообщила о том, когда текст новой конституции республики станет известен народу.

В ходе общения с журналистами у здания правительства она отметила, что это произойдет уже в ноябре.

"В ближайшее время, в течение следующего месяца. Если ничего чрезвычайного не произойдет, запланирована публикация текста конституции в следующем месяце"

– Србуи Галян

Напомним, ранее премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет "органически связана с гражданами Армении", и пообещал до конца 2026 года опубликовать ее проект.