Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна судоходство в Ормузе

Сергей Лавров обсудил с коллегой из Бахрейна судоходство в Ормузском проливе. Глава российского МИД отметил важность безопасного транзита судов.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров обсудил судоходство в Ормузе с главой дипведомства Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Стороны сфокусировали внимание на вопросах безопасности судоходства в акватории пролива.
"Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющего важнейшее значение для мировой экономики"
– МИД России
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе Манамы.
Напомним, что кризис с судоходством в Ормузском проливе развился на фоне иранского конфликта. Военные США рекомендовали экипажам судов избегать этой водной артерии на фоне роста эскалации.