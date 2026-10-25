Вестник Кавказа

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна судоходство в Ормузе

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна судоходство в Ормузе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров обсудил с коллегой из Бахрейна судоходство в Ормузском проливе. Глава российского МИД отметил важность безопасного транзита судов.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров обсудил судоходство в Ормузе с главой дипведомства Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Стороны сфокусировали внимание на вопросах безопасности судоходства в акватории пролива. 

"Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющего важнейшее значение для мировой экономики"

– МИД России 

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе Манамы. 

Напомним, что кризис с судоходством в Ормузском проливе развился на фоне иранского конфликта. Военные США рекомендовали экипажам судов избегать этой водной артерии на фоне роста эскалации.

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