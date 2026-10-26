Путин: Азербайджан – стабильный хороший партнер России

Президент России Владимир Путин высоко оценил Азербайджан, назвав Баку хорошим партнером Москвы по многим направлениям.
Азербайджан является стабильным и хорошим партнером РФ, отметил российский президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа, который проходит сейчас в Москве.
Соответствующее заявление российский лидер сделал, комментируя выступления участников события.
"Азербайджан - наш стабильный хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере"
- Владимир Путин