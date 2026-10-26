Вестник Кавказа

Путин: Азербайджан – стабильный хороший партнер России

Владимир Путин и Ильхам Алиев
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Президент России Владимир Путин высоко оценил Азербайджан, назвав Баку хорошим партнером Москвы по многим направлениям.

Азербайджан является стабильным и хорошим партнером РФ, отметил российский президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа, который проходит сейчас в Москве.

 Соответствующее заявление российский лидер сделал, комментируя выступления участников события.

"Азербайджан - наш стабильный хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере"

- Владимир Путин

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