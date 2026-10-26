Генсек ОИС: модель азербайджанского общества – превосходный пример

Модель, по которой живет общество в Азербайджане, по словам генсека ОИС, представляет собой прекрасный пример религиозной терпимости и взаимоуважения.

Азербайджанская модель, в рамках которой обеспечено сосуществование различных религий и народов, служит превосходным примером, поскольку прочный мир возможен только при религиозной терпимости и взаимоуважении.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Исмаил ульд Шейх Ахмед в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Генсекретарь ОИС выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство и высокий уровень, на котором было организовано мероприятие.

Исмаил ульд Шейх Ахмед обратил внимание на особую актуальность темы "Наведение мостов в разделенном мире", которая внесет вклад в укрепление мира во всем мире. Он выразил благодарность Азербайджану за усилия и работу в этом направлении.

"Бакинский форум объединяет представителей разных стран мира. Мы прилагаем и продолжим прилагать все усилия для обеспечения мира и стабильности"

- Исмаил ульд Шейх Ахмед

Генеральный секретарь ОИС отметил первостепенное значение мирного сосуществования религий, для чего, по его словам, нужно мобилизовать все имеющиеся усилия.

"Азербайджанская модель сосуществования является превосходным примером. Без мирного сосуществования и религиозной терпимости невозможно двигаться дальше"

- Исмаил ульд Шейх Ахмед

Комментируя вопрос наведения мостов в разделенном мире, генсек ОИС выразил уверенность, что каждый должен стараться выполнять взятые на себя обязательства. Он напомнил, что ОИС считает очень важными межкультурный и межрелигиозный диалог и будет и далее прилагать усилия во имя общих интересов.

"Одно из наших стремлений заключается в том, чтобы народы уважали друг друга и жили вместе в атмосфере взаимного уважения"

- Исмаил ульд Шейх Ахмед

В завершение своего выступления Исмаил ульд Шейх Ахмед от имени Организации выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность за усилия и вклад в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.