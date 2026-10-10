Трамп: сделка по "Лукойлу" будет заключена

Американский президент заявил, что в какой-то момент сделка США и РФ по активам компании "Лукойл" состоится. Также он уверен, что стороны договорятся по производству газа на Аляске.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в заключении сделки с Россией по зарубежным активам компании "Лукойл", а также по сотрудничеству США и РФ в сфере добычи природного газа на Аляске.

"Эти сделки будут заключены в тот или иной момент. <…> Мы не допустим, чтобы нефтедобывающая отрасль оставалась заложником ситуации, которую уже давно следовало урегулировать"

– Дональд Трамп

Он добавил, что украинский конфликт необходимо урегулировать, по мнению Трампа, данный конфликт "вообще не должен был начинаться".

Экономический расчет или политическая выгода?

Заместитель директора МИЭП МГИМО, главный редактор портала Инфотэк Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что перед выборами в Конгресс США заявления Дональда Трампа по экономическим перспективам стоит воспринимать в большей степени в политическом ключе, поскольку вся предвыборная риторика американского президента направлена на улучшение позиций Республиканской партии на голосовании 3 ноября.

"Перед выборами не стоит рассматривать подобного рода заявления с точки зрения экономической выгоды, поскольку сейчас главная цель Дональда Трампа – обеспечить больше мест республиканцам в Палате представителей и Сенате. В целом риторика Трампа почти всегда политически мотивирована в большей степени, чем экономически, а сейчас, за неделю до выборов, он занят решением только одного вопроса, и это не экономические интересы США, а снижение антирейтингов, личного и Республиканской партии", - сообщил он.

"Всякий раз, когда Трамп этой осенью говорит о покупке активов "Лукойла", он обращается к американским избирателям, и к ядерной аудитории Республиканской партии, и к колеблющимся, со словами: "Посмотрите, мы продолжаем укреплять американский бизнес, российские активы перейдут в собственность, и мы будем больше зарабатывать. По сути, сейчас это лишь инструмент работы в рамках предвыборной кампании", - подчеркнул Александр Фролов.

"То же самое касается и идеи привлечения российских компаний к разработке газовых месторождений на Аляске – так Дональд Трамп отвечает на вопросы об урегулировании отношений с РФ, показывая, что все его действия в контактах с Москвой несут выгоды для США, что они важны и эффективны. Сейчас выгоды для США от какого бы то ни было диалога с Россией, тем более от снятия антироссийских санкций и возобновления сотрудничества двух стран подвергаются сомнению со стороны Демократической партии и поддерживающей ее прессы. Так что и здесь играет главную роль не энергетическая составляющая, а именно политическая", - заключил экономист.

Ранее стало известно, что вопрос о продаже зарубежных активов "Лукойла" стал частью переговоров Вашингтона и Москвы по украинскому урегулированию. Речь идет об активах нефтяной компании за пределами РФ, в числе которых месторождения в разных странах, нефтеперерабатывающие заводы в Европе, заправки в США. Этот вопрос обсуждался на встречах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в сентябре и октябре.

В октябре также стало известно о негласных российско-американских переговорах, связанных с американским проектом по производству СПГ на Аляске.