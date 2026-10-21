Трамп: США могли бы вести бизнес с Россией после окончания украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о желании Вашингтона вести бизнес с российской стороной после того, как будет урегулирован конфликт на Украине.

Америка и Россия могли бы заниматься бизнесом после завершения украинского конфликта, сказал президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление глава государства сделал, общаясь с журналистами во Флориде.

По словам американского лидера, в Вашингтоне считают желательным возвращение к ситуации, в которой бы стало возможно подписание Москвой и Киевом соглашения. Он пояснил, что при таком варианте США могли бы вести бизнес и с Россией, и с Украиной.

"Мы, безусловно, будем вести бизнес и с Украиной, и с Россией после окончания этой войны"

- Дональд Трамп