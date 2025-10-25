Сегодня в Азербайджане исполняется шесть лет со дня освобождения города Губадлы от оккупации в результате контрнаступления азербайджанской армии 25 октября 2020 года.

​В Азербайджане 25 октября отмечают шестую годовщину освобождения Губадлы в ходе Второй Карабахской войны, а также День города. Праздничная дата была учреждена на основании подписанного в июле 2023 года распоряжения президента республики.

​Азербайджанская армия восстановила контроль над Губадлы вечером 25 октября 2020 года. Продвижение войск стало возможным после деоккупации Зангилана и поселка Агбенд, что позволило взять под контроль всю азербайджано-иранскую границу и начать контрнаступление с юга на север. Утром 26 октября об освобождении населенного пункта официально объявил президент Ильхам Алиев.

​Напомним, город находился под оккупацией вооруженных сил Армении с 31 августа 1993 года. После деоккупации в Губадлинском районе были зафиксированы многочисленные факты вандализма, разрушения исторических памятников и массовой вырубки лесов.

​В честь деоккупации населенного пункта в Азербайджане учреждена медаль "За освобождение Губадлы". По распоряжению главы государства данной наградой отмечают военнослужащих за мужество и отвагу в боевых действиях на этом направлении.