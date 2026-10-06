Вестник Кавказа

Новые прямые рейсы из Казахстана запустили в Оман

Вид Маската
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жители Казахстана теперь могут добраться из Астаны и Алматы в город Салала в Омане, прямые рейсы будет выполнять авиакомпания Air Astana.

Авиакомпания Air Astana начала совершать прямые рейсы между столицей Казахстана Астаной и вторым по величине городом Омана – Салалой, об этом рассказали в Комитете гражданской авиации страны.

Первый полет состоялся сегодня, в преддверии Дня Республики. На борту лайнера было 140 пассажиров.

Накануне был совершен первый рейс в Салалу из Алматы. Оба рейса выполняются на самолетах типа Airbus A320, они были полностью загружены.

Напомним, что в данный момент между Казахстаном и Оманом также летают лайнеры SalamAir, они связывают Алматы и Маскат.

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