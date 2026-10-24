Новак: Россия обладает огромными запасами дизтоплива

Россия готова поставлять США столько дизельного топлива, сколько потребуется американской стороне в рамках достигнутых договоренностей, заявил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия обладает обширными запасами дизельного топлива и готова поставлять его не только в США, но и другим партнерам страны, заявил сегодня в интервью Павлу Зарубину для программы "Вести" на телеканале "Россия 1" заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить"

- Александр Новак

После объявления о дизельной сделке РФ и США мировые цены на нефть упали на 5-6%, напомнил вице-премьер, передает ТАСС.

На первом этапе планируется, что Россия поставит в США более 300 тыс т дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тыс т, а впоследствии - дополнительно 1 млн т.

Также министерство финансов США разрешило до 7 апреля 2027 года проведение операций с дизельным топливом российского происхождения, включая его продажу, поставку, выгрузку с судов и импорт. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтоном.

Напомним, ранее мы писали о том, что танкер под флагом Мальты с 40 тыс т российского дизеля с ультранизким содержанием серы отправился США. Судно взяло курс на Нью-Йорк, куда прибудет 7 ноября.

О том, что Россия может поставлять его намного больше, если с нее будут полноценно сняты санкции, в беседе с "Вестником Кавказа" поведал и профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Валерий Бессель. Он пояснил: производство дизтоплива в стране составляло порядка 85 млн т в год до того, как начались атаки на российские НПЗ. Внутреннее потребление – 45 млн т в год. Это означает, что до 40 млн т дизельного топлива может быть экспортировано на мировой рынок, причем очень высокого качеств по ряду технологических процессов. Его обязательно будут покупать, тем более в нынешних условиях ненадежности американцев как экономических партнеров, добавил ученый.