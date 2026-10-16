Грузия рекордно нарастила импорт российского риса

Объем импорта российского риса в Грузию по итогам сентября вырос до рекордных 60,5 т на сумму $43,4 тыс, достигнув максимального месячного показателя с 2022 года.

В сентябре поставки риса из России в Грузию достигли 60,5 т, что стало рекордным месячным показателем с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные национальной службы статистики республики.

Отмечается, что стоимость поставок риса из РФ составила $43,4 тыс, что в 7 раз превосходит результат сентября 2025 года.

Всего Грузия в сентябре закупила 980,4 т риса. Главный поставщик — Индия, 512,7 т. Далее следуют Пакистан — 191 т, Казахстан — 67,7 т, Россия — 60,5 т, Турция — 51,4 т, Вьетнам — 48,9 т и другие страны.

До середины 2022 года ежемесячный импорт риса из России в Грузию достигал 200 тыс т. С августа 2022 года ввоз прекратился и возобновился с августа 2025 года, за исключением единственной поставки 41,1 т в июле 2023 года, сообщает ТАСС.