Объем грузоперевозок через Верхний Ларс увеличился на 13%

Грузооборот на российско-грузинской границе по итогам сентября увеличился на 13%. Всего за девять месяцев текущего года объем грузопотока составил более 3 млн тонн.

​В сентябре через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс проследовало 503 тыс т грузов, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в ходе интервью информационному центру "ТАСС Кавказ" сообщил начальник Северо-Осетинской таможни генерал-майор таможенной службы Георгий Цегоев.

Он сообщил, что за первые девять месяцев через границу перевезли 3,4 млн т. Лидирующие позиции занимает Турция, которая поставляет широкий ассортимент товаров — от плодоовощной продукции и оборудования.

Кроме того, начальник ведомства подчеркнул, что Россия экспортирует в другие страны зерновые культуры, продовольствие, готовые изделия и оборудование. Дополнительный объем приходится на транзитные грузы из Беларуси, которые следуют на Ближний Восток, в Армению и Грузию.