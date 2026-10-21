Доходы Азербайджана от экспорта какао резко выросли

В этом году Азербайджан получил от экспорта какао доходы на 28,4% больше, чем в прошлом году.

За первые девять месяцев 2026 года Азербайджан более чем на четверть увеличил доходы от экспорта какао и продукции из него, следует из данных Государственного таможенного комитета страны.

В январе-сентябре на экспорт было отправлено какао и продукции из него на $11,174 млн, что на 28,4% превышает прошлогодние показатели за тот же период.

Импорт какао вырос незначительно, на 0,8%, и составил $106,057 млн.

Доля какао и продукции из него составила 0,79% общего импорта Азербайджана и 0,05% общего экспорта.

В целом с начала года внешнеторговый оборот страны прибавил 5,2% и достиг $37,211 млрд, из которых на экспорт пришлось $23,865 млрд.