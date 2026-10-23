Вестник Кавказа

Оппозиционный телеканал частично приостановил вещание в Грузии

Оппозиционный телеканал частично приостановил вещание в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телеканал "Формула", поддерживающий оппозицию в Грузии, стал недоступным для части зрителей из-за финансовых проблем.

Часть телезрителей в Грузии больше не могут смотреть оппозиционный канал "Формула", заявление в связи с ситуацией распространила его пресс-служба.

В сообщении говорится, что проблемы возникли в результате долга, накопившегося перед компанией Stereo Plus: она распространяет сигнал через цифровое эфирное телевидение.

Это означает, что без "Формулы" остались те, кто смотрит канал через обычную антенну, а не через кабельное телевидение.

"Телекомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее полностью восстановить вещание"

- "Формула"

Когда именно планируется восстановить вещание, неизвестно.

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