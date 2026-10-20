Азербайджан нарастил производство колбасных изделий более чем на 9%

Объем колбасных изделий, произведенных в Азербайджане в первые девять месяцев текущего года, более чем на 9% превысил показатель прошлого года.

Производство колбасных изделий в Азербайджане в январе-сентябре нынешнего года выросло на 9,1% относительно аналогичного периода прошлого года, такие данные распространил Госкомитет статистики Азербайджана.

В общей сложности за эти девять месяцев было выпущено 25 216,5 т колбасных изделий.

При этом запасы готовой продукции сократились по сравнению с минувшим годом. На первое октября они равнялись 19,5 т, что на 15,2% меньше показателя 2025 года.

Если говорить о всей пищевой продукции, то за январь-сентябрь ее в Азербайджане было выпущено на 3 млрд 963,6 млн манатов. В годовом выражении рост составил 6,4%.