Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил производство колбасных изделий более чем на 9%

Колбаса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объем колбасных изделий, произведенных в Азербайджане в первые девять месяцев текущего года, более чем на 9% превысил показатель прошлого года.

Производство колбасных изделий в Азербайджане в январе-сентябре нынешнего года выросло на 9,1% относительно аналогичного периода прошлого года, такие данные распространил Госкомитет статистики Азербайджана.

В общей сложности за эти девять месяцев было выпущено 25 216,5 т колбасных изделий.

При этом запасы готовой продукции сократились по сравнению с минувшим годом. На первое октября они равнялись 19,5 т, что на 15,2% меньше показателя 2025 года.

Если говорить о всей пищевой продукции, то за январь-сентябрь ее в Азербайджане было выпущено на 3 млрд 963,6 млн манатов. В годовом выражении рост составил 6,4%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
11595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.