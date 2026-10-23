В Дагестане усиливают меры по улучшению экологии

Власти Дагестана направили около 88 млн рублей на масштабные экологические проекты, включающие запуск комплексов по сортировке мусора и очистку воздуха в регионе.

​В Дагестане реализуются масштабные мероприятия национального проекта "Экологическое благополучие", направленные на защиту лесов, очистку воздуха и переработку отходов.

Об этом стало известно по итогам заседаний проектных комитетов под руководством врио вице-премьера республики Альберта Хасауова.

​Развитие инфраструктуры для отходов идет по проекту "Экономика замкнутого цикла". В Карабудахкентском районе сейчас достраивают мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тыс т — он готов уже на 90%.

Также в Дербентском районе на 94% готов полигон ТКО на 120 тыс т. В 2027 году новый полигон и завод на 250 тыс т запустят в Хасавюртовском районе.

По проекту "Чистый воздух" в Махачкале построят северный обход в составе автомобильной трассы Р-215. Это сократит объем вредных выбросов на 867,19 т ежегодно. Дополнительно усиливается контроль за источниками загрязнений на промышленных предприятиях.

​Параллельно в регионе проектируются водоводы для Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов. Проведено лесовосстановление на площади 631 га, ликвидируются крупные несанкционированные свалки в Дербенте и местности Черкес-Кутан.

​На финансирование экологических программ в 2026 году предусмотрено 88,12 млн рублей. Дополнительно в регионе реализуются мероприятия продовольственной безопасности с бюджетом 92,146 млн рублей, благодаря которым в агропромышленный комплекс привлечены 144 специалиста.