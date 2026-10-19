Площадь Дагестана увеличилась за счет обмеления Каспия

Примерно на 3 тыс кв км выросла площадь Дагестана в связи с обмелением Каспийского моря, многие острова перестали существовать и стали частью материка.

Обмеление Каспийского моря привело к увеличению площади Республики Дагестан, об этом сообщил геолог, кандидат географических наук Идрис Идрисов.

Он рассказал, что несколько островов в Дагестане уже стали полуостровами, море отступает, увеличивая площадь суши.

"Падение уровня воды в Каспийском море одновременно увеличивает площадь суши. Такие острова как Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар, Прыгунки уже соединились с материком, к ним можно приехать на автомобиле. Площадь Дагестана составляет уже не 50,3 тыс кв км, а примерно 52-53 тыс кв км"

– Идрис Идрисов

По мнению ученого, требуется составить новые официальные топографические карты береговой зоны и Каспийского моря. Это позволит оценить реальную ситуацию.

Дальнейшее обмеление приведет к тому, что в материк вольется еще один дагестанский остров – речь идет об острове Нордовый в Кизлярском заливе.

Темпы обмеления Каспия вскоре должны замедлиться, такой уровень падения уровня воды, который наблюдается после 2020 года, "не может сохраняться долго", считает геолог, передает РИА Новости.

Уровень Каспийского моря в 2025 году опустился до исторического рекорда и составил 29,4 м ниже уровня мирового океана.