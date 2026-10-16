Пляжи в трех эмиратах ОАЭ закрыли из-за разлива нефти в море

Нефтяное пятно, возникшее в результате удара по танкеру GEM2, стало причиной закрытия пляжей в ряде эмиратов ОАЭ. На данный момент их число достигает трех.

Купаться в море временно нельзя в трех эмиратах ОАЭ из-за разлива нефти, полный список приводит АТОР со ссылкой на сообщения местных властей.

Сначала были закрыты пляжи Умм-эль-Кувейна, а также расположенный рядом пляж Аль-Хамрия в эмирате Шарджа.

Как пояснили в АТОР, отелей на Аль-Хамрии нет.

Умм-эль-Кувейн выбирает очень небольшое количество туристов из России. мало популярен у россиян для курортного отдыха, купить туры туда можно только максимум в восемь отелей бюджетного и среднего сегмента.

Находящихся там в данный момент немногочисленных туристов туроператоры перевозят в отели соседних эмиратов, где море пока чистое.

Сейчас туроператоры – члены АТОР занимаются переселением туристов из отелей Умм-эль-Кувейна в отели соседних эмиратов, где купание возможно. Речь идет об очень незначительном количестве клиентов.

Сегодня вечером стало известно о закрытии общественных пляжей и в эмирате Рас-эль-Хайм. Они не будут работать до особого распоряжения. Департамент общественных услуг эмирата, сообщивший об их закрытии, не назвал его причину.