Еще три многоэтажных дома подтопило в Ялте

Наводнение, возникшее в результате ливневых дождей, не отпускает Ялту: сегодня стало известно, что в зоне подтопления оказались еще три многоэтажных дома.

Масштаб подтоплений продолжает расти в Ялте, детали сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что его сотрудники, а также работники администрации продолжают устранять последствия разгула стихии на восьми участках в Ялте, Кореизе и Алупке. Кроме того, началось отведение воды в Мисхоре.

"На новом участке подтоплены три многоквартирных дома"

- МЧС РФ

Уточняется, что за счет установки временных дамб речное русло было перенаправлено в сторону от жилых домов.

Мисхор находится чуть ниже Кореиза, в последнем подтопление началось раньше всего, и на данный момент в нем освобождены от воды почти все дома.

В общей сложности с последствиями ЧП в Ялте борются 315 человек, они используют 54 единицы техники.