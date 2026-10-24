Официальное открытие ЧМ по футболу U-15 состоялось в Баку

В столице Азербайджана прошла церемония открытия первого чемпионата мира по футболу и фестиваля U-15, в ней участвовали президент и первая леди Азербайджана, а также президент ФИФА.

В субботу в Баку состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Событие прошло в Baku Crystal Hall. В нем принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Затем глава азербайджанского государства, первая леди, члены их семьи и президент ФИФА посмотрели с трибуны матч сборных Азербайджана и Восточного Тимора.

Напомним, что чемпионат мира по футболу и фестиваль U-15 проводится впервые в истории.