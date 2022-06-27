Опасные красители нашли в специях в Грузии

Некоторые специи, изготавливаемые в Грузии, по данным Нацагентства продовольствия, содержат опасные красители, которых не должно быть в пище.

Четыре вида специй разных производителей оказались опасными для здоровья в Грузии, такое сообщение распространило Национальное агентство продовольствия страны.

Проверка показала, что в них содержатся красители группы Судан, которых не бывает и не должно быть в продуктах, так как они относятся к числу запрещенных пищевых добавок.

Речь идет о специях "Красный перец", "Сванская соль" и "Для мясного фарша" разных производителей.

"В связи с вышеуказанными нарушениями, владельцам предприятий запрещена продажа указанного продукта"

- агентство

Опасные специи выводятся из продажи. Тех, кто уже купил их, просят не употреблять их в пищу.