Вестник Кавказа

Курсы абазинского языка открылись в Кисловодске

Железнодорожная станция Кисловодск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Абазинский язык, находящийся под угрозой уничтожения, могут изучить все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки, в Кисловодске на специальных курсах.

В Кисловодске заработали первые курсы языка, находящегося под угрозой исчезновения, - абазинского, рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Занятия проходят в межнациональном культурно-просветительском центре "Дружба". Ведет их преподаватель и активист общества Абазашта Залина Хутова.

Абазинский, по данным ЮНЕСКО, относится к числу находящихся под угрозой исчезновения языков. Число говорящих на нем составляет 50 тыс человек.

"Абазинский язык - это язык древнего народа Кавказа, поэтому необходимо, чтобы он не забывался, чтобы молодежь знала свои корни, а гости курорта могли прикоснуться к богатой культуре этого древнего народа"

- Евгений Моисеев

Посещать курсы могут все желающие выучить абазинский, независимо от возраста и уровня подготовки.

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