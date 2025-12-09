"Яндекс. Переводчик" пополнился абазинским и ногайским языками

Теперь с помощью "Яндекс. Переводчика" можно перевести информацию на абазинском и ногайском языках, на которых общаются между собой часть жителей Карачаево-Черкесии.

Бесплатный сервис "Яндекс. Переводчик" пополнился тремя новыми языками, в числе которых – два языка народов Карачаево-Черкесии (КЧР), абазинский и ногайский, сообщает сайт компании.

"Совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в сервисе "Яндекс. Переводчик" появились три новых языка народов России - абазинский, мансийский и ногайский"

- "Яндекс"

В работе с новыми языками платформа задействовала данные Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований имени Х.Х. Хапсирокова, теперь читать и переводить тексты с новых языков можно будет на более чем сто языков мира, переводчик поможет и в их изучении, добавили в пресс-службе компании, передает портал "Это Кавказ". других и обратно.

Абазинский и ногайский языки в КЧР имеют статус государственных, они официально признаны в республике, а говорят на них около 200 тыс человек.