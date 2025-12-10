Азербайджан раскрыл туристические перспективы для израильского рынка

Бюро туризма Азербайджана и авиакомпания AZAL представили туристический потенциал страны на крупном саммите в Тель-Авиве.

Тель-Авив стал площадкой для презентации туристического потенциала Азербайджана. На саммите New Map национальные возможности представили израильский офис Бюро туризма Азербайджана и национальная авиакомпания AZAL.

По данным азербайджанского Госагентства по туризму, в рамках саммита состоялась представительная конференция, собравшая на одной площадке более 350 лидеров и специалистов туристической сферы.

В своем выступлении посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов подчеркнул взаимную заинтересованность сторон в значительном расширении турпотока.

Практической частью программы стали переговоры в формате B2B между азербайджанской делегацией и представителями туристического бизнеса Израиля. Кульминацией же стал фестиваль, познакомивший израильскую публику с яркими образцами национальной кухни Азербайджана.

Интерес израильтян к Азербайджану заметно вырос: за 11 месяцев текущего года страну посетило почти 60 тыс туристов, что более чем в два раза превышает прошлогодний туристический поток за аналогичный период.