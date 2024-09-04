Вестник Кавказа

Мэром Кизляра стал Иван Лазурков

© Фото: сайт администрации Кизляра
Дагестанский город Кизляр возглавил Иван Лазурков. Ранее он служил в одной из структур МВД Ставропольского края.

В Кизляре (Дагестан) выбрали нового мэра, такое сообщение распространила пресс-служба городской администрации.

В нем говорится, что соответствующее решение приняли депутаты горсобрания Кизляра.

"Собрание депутатов городского округа "город Кизляр" большинством голосов выбрало главой муниципалитета 36-летнего Ивана Лазуркова"

– администрация Кизляра

Сообщается, что ранее, на протяжении семи лет, то есть с 2015 года, Лазурков трудился в структуре МВД по Ставрополью. Прежний мэр Кизляра Александр Шувалов возглавлял администрацию города в течение десяти с лишним лет, с сентября 2015 года.

