Мэром Кизляра стал Иван Лазурков

Дагестанский город Кизляр возглавил Иван Лазурков. Ранее он служил в одной из структур МВД Ставропольского края.
В Кизляре (Дагестан) выбрали нового мэра, такое сообщение распространила пресс-служба городской администрации.
В нем говорится, что соответствующее решение приняли депутаты горсобрания Кизляра.
"Собрание депутатов городского округа "город Кизляр" большинством голосов выбрало главой муниципалитета 36-летнего Ивана Лазуркова"
– администрация Кизляра
Сообщается, что ранее, на протяжении семи лет, то есть с 2015 года, Лазурков трудился в структуре МВД по Ставрополью. Прежний мэр Кизляра Александр Шувалов возглавлял администрацию города в течение десяти с лишним лет, с сентября 2015 года.