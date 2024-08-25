Кизляр едва не утонул в мусоре

В Кизляре возбуждено дело из-за несвоевременного вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Дагестану.

В городе Кизляр была обнаружена серьезная проблема – несвоевременный вывоз мусора, что привело к возбуждению уголовного дела в отношении оператора по сбору и транспортировке отходов.

Согласно проведенному следствию за период с июня по август текущего года выявлено, что работники оператора не справлялись с обязанностями по вывозу мусора вовремя. По закону, отходы должны быть удалены из контейнерных площадок города в течение 24 часов после наполнения. Однако мусор задерживался на площадках на срок более трех суток, что является грубым нарушением правил.

Длительное нахождение мусора на улицах и во дворах домов не только портит внешний облик города, но и становится источником неприятного запаха, привлекающего насекомых и грызунов.

После установления фактов нарушений, власти Кизляра приняли ряд мер для решения проблемы несвоевременного вывоза мусора. Были наложены штрафные санкции на оператора, а также разработан план мероприятий по улучшению системы управления отходами в городе.