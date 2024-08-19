Вестник Кавказа

Гору мусора на трассе М-4 «Дон» потушили

Гору мусора на трассе М-4 «Дон» потушили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром на обочине трассы «Дон» в Выселковском районе Кубани загорелись мусорные отходы. Пожарные оперативно прибыли на место и справились с пламенем.

В Выселковском районе Краснодарского края на обочине трассы М-4 «Дон» случилось возгорание мусора. Пожар уже успели потушить сотрудники МЧС, рассказали в ведомстве.

Информация о возгорании появилась около 8 утра. Пожарники сразу приступили к тушению. В операции участвовали 5 огнеборцев и 1 единица техники.

Площадь пожара составила около ста кв м. В результате происшествия никто не пострадал, движение автотранспорта также не было остановлено.

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