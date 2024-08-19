Пламя в Кировском районе Крыма больше не угрожает ближайшему поселку рядом с горой Агармыш – сотрудники МЧС и Росгвардии смогли локализовать пожар с использованием авиации.

Пламя, охватившее лесную подстилку у горы Агармыш в Кировском районе Крыма, смогли локализовать пожарные. Площадь пожара составила 4 га, рассказали в местном отделении МЧС.

«Лесной пожар у горы Агармыш в Крыму локализован на 4 га. На месте работают 160 специалистов и 34 единицы техники»

- МЧС России по Крыму

Спасатели боролись с возгоранием целых двое суток. В тушении принимали участие вертолеты Ми-8 МЧС и Росгвардии. За время проведения операции они использовали более 80 т воды, чтобы ликвидировать очаги возгорания.

Накануне поступила информация, что огонь пожар у горы Агармыш из низового перешел в верховой и стал угрожать ближайшему населенному пункту. Причиной выступили повышенная температура воздуха и сильный ветер, разнесший пламя по округе.