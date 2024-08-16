В Крыму произошли два лесных пожара

Лесные пожары вспыхнули около Алушты и в Кировском районе. Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Крыму.

В пресс-службе МЧС РФ по Крыму сообщили о двух крупных возгораниях: одно – около Алушты, другое – в Кировском районе.

«Авиация МЧС России ликвидирует пожар в районе Головкинского водопада городского округа Алушта и под горой Агармыш Кировского района. В труднодоступной местности горит лесная подстилка на территории национального парка «Крымский» на площади 0,5 га. Площадь возгорания в Кировском районе составляет 1,5 га»

– пресс-служба МЧС России

Одной из основных причин лесных пожаров в Крыму принято считать сочетание погодных условий и человеческого фактора. Жаркое лето и редкие осадки создают идеальные условия для распространения огня. Повышенная температура воздуха и сильный ветер способствуют быстрому распространению возгораний.

Кроме того, неосторожность людей также играет немалую роль. Сжигание мусора, оставленные непотушенными костры или даже брошенные окурки могут стать причиной крупных пожаров. С каждым годом количество лесных пожаров в России увеличивается, особенно в летние месяцы, что вызывает значительные экологические и экономические последствия.