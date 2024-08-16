Площадь пожара около курорта Домбай превысила 260 га

В КЧР продолжает разрастаться площадь пожара, вспыхнувшего позавчера в лесном массиве. Огонь охватил уже свыше 260 га.

Площадь лесного пожара в Карачаево-Черкесии увеличилась до 263 га. Об этом рассказали 24 августа в оперативных службах.

При этом в МЧС России отметили, что площадь активного горения в настоящее время составляет 15 га, передает ТАСС.

Пожар возле курорта Домбай

Возгорание в лесу в Гоначхирском ущелье произошло в четверг утром. Пожар стал стремительно распространяться и в течение суток его площадь выросла примерно в 15 раз – с 0,5 до 7,4 га.

Изначально угрозы для поселка и отдыхающих не было, однако в итоге спасателям пришлось эвакуировать из зоны возгорания более 230 человек, включая 43 детей. Кроме того, были временно закрыты туристические маршруты нацпарка.