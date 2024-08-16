Пожар в Домбае: продвижение огня остановлено

Гоначхирское ущелье продолжает гореть в Домбае, о новостях с места пожара сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии. Ведомство также опубликовало видео с места ЧП.

Лесной пожар по-прежнему пылает в Гоначхирском ущелье в Домбае, но пожарные не допустили продвижения огня, рассказали в МЧС КЧР.

"Увеличения площади не допущено"

– ведомство

В МЧС уточнили, что на месте событий находится вертолет К-32, однако сегодня погода сильно ухудшилась, и использование воздушной машины стало невозможным. Планируется, что вертолет будет пущен в ход завтра рано утром.

С огнем на вечер 23 августа борются почти 220 человек.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что огонь разошелся по площади 15 га. В Тебердинском нацпарке закрыты все маршруты.