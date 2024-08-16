Вестник Кавказа

Пожар в КЧР не перекрыл проезд на Домбай

Пожар в КЧР не перекрыл проезд на Домбай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в Карачаево-Черкесии пока не удается ликвидировать, на месте дежурят правоохранители. При этом проезд на Домбай открыт для автотранспорта.

В Карачаево-Черкессии продолжается пожар в Тебердинском нацпарке, но на возможности проезда на Домбай это не сказывается - дорога открыта.

"Сотрудники Госавтоинспекции КЧР несут службу и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта МЧС России и других экстренных служб. Движение для остального транспорта не ограничено"

– МВД по Карачаево-Черкесии

Напомним, из-за пожара закрыты турмаршруты Тебердинского нацпарка в Домбае и Теберде. Тушение природного пожара в нацпарке ведется как с земли, так и с воздуха.

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