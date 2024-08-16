Вестник Кавказа

Пожар на Домбае: к тушению привлекли вертолет

Пожар на Домбае: к тушению привлекли вертолет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесной пожар недалеко от курорта Домбай в КЧР никак не могут потушить. В выявлении новых очагов возгорания начала помогать авиация.

В ликвидации пожара на Домбае в Карачаево-Черкесии стал участвовать вертолет. Он помогает выявлять новые очаги возгорания в труднодоступных местах с воздуха, рассказали в местном отделении МЧС России.

«В настоящее время вертолет проводит воздушную разведку территории лесного пожара»

- МЧС России по Карачаево-Черкесии

Сейчас в тушении пожара участвуют свыше 200 специалистов и 50 единиц техники.

Напомним, что лесной пожар около курорта Домбай в ущелье Ганачхир начался накануне. По последним данным его площадь выросла до 15 га. Жаркая сухая погода и сильный ветер сильно усложняют работу пожарным.

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