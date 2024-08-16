Пожар на Домбае стремительно растет  

В КЧР площадь пожара в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии увеличилась до 15 га. Об этом информирует ГУ МЧС по региону, отмечая, что в пятницу к ликвидации планируется привлечь авиацию.

Стало известно о том, что площадь пожара в Тебердинском национальном парке нв Домбае значительно увеличилась, достигнув 15 га.

«На данный момент площадь активного пожара составляет 15 га. Обстановка остается сложной, но находится под контролем, жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали распространению огня»

– пресс-служба МЧС РФ по КЧР

Ранее в ведомстве отмечали, что планируется привлечь авиацию для тушения пожара, что позволит более эффективно контролировать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение.

Влияние пожара на экосистему

Пожары в национальных парках, как правило, оказывают тяжелое воздействие на экосистему. Сгоревшие территории становятся уязвимыми к эрозии, что может привести к вымыванию почвы и потере растительного покрова. Также сжигание растений нарушает баланс углерода, что способствует изменению состава атмосферы и увеличивает углеродный след.

В Тебердинском национальном парке проживает множество редких и исчезающих видов животных и растений. Пожар может привести к прямой гибели представителей флоры и фауны, а также к уничтожению их естественных мест обитания.

Сгоревшие территории также могут стать «входными воротами» для инвазивных видов, что ещё больше осложнит восстановление экосистемы. Инвазивные виды часто конкурируют с местными, что может вести к исчезновению привычных видов растительности.