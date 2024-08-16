Вестник Кавказа

Лесной пожар на Домбае проверит прокуратура

Лесной пожар на Домбае проверит прокуратура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура КЧР решила провести проверку по факту возникшего накануне крупного лесного пожара рядом с Домбаем. Подробности рассказали в ведомстве.

Лесной пожар около поселка Домбай в Тебердинском национальном парке взят на проверку прокуратурой Карачаево-Черкесии, рассказали в ведомстве.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике и предотвращении лесных пожаров, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

- прокуратура Карачаево-Черкесии

По итогам проверки будут предприняты соответствующие шаги, добавили в ведомстве.

Напомним, что накануне в горном ущелье Ганачхир вблизи с селом Домбай загорелся лес. За несколько часов пожар разросся с 0,5 га до 7,4 га из-за сильного ветра. Изначально угрозы для поселка и отдыхающих не было, однако вскоре пришлось провести эвакуацию туристов – всего более 250 человек переместили в безопасное место.

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