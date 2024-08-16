Вестник Кавказа

Что случилось с туристами на горящем Домбае

Спасение туристов
© Фото: МЧС России
Спасатели МЧС РФ сообщили о том, что туристы, оказавшиеся в зоне возгорания на курорте Домбай, были эвакуированы. В настоящее время они находятся в пунктах временного размещения. Угрозы их жизням нет.

МЧС России предоставило актуальную информацию по ситуации с пожаром на Домбае. Так, по данным спасателей, к настоящему времени были эвакуированы все туристы, оказавшиеся в зоне возгорания – 193 взрослых и 43 ребенка.

«Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место - в курортный поселок Домбай. Там развернули ПВР для эвакуированных из лесного пожара туристов»

– МЧС России

Напомним, что лесной пожар вспыхнул в районе Гоначхирского ущелья, где растет множество хвойных деревьев. Загорелись не только живые насаждения, но и валежник, а также сухостой. В результате этого образовался густой дым, который затенил пейзажи и значительно ухудшил видимость. Это в свою очередь вызвало опасность для здоровья как местных жителей, так и отдыхающих.

Спасатели МЧС России немедленно начали работу по эвакуации людей из зоны огня. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о том, что все необходимые меры для спасения людей приняты. Туристы были помещены в зоны временного размещения. Их жизнями ничто не угрожает.

В то же время пока ликвидировать открытое горение огнеборцам не удалось. Изначально площадь возгорания составляла 0,5 га, затем увеличилась почти в 15 раз – до 7,4 га.

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