Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым текст проекта новой Конституции Армении, международные транспортные проекты на Южном Кавказе, проблемы с реализацией проекта TRIPP, а также итоги года в экономическом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.