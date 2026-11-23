Власти Армении в течение недели подпишут соглашение с ЗАО "Компания развития TRIPP", которое определяет полномочия армянских и американских акционеров проекта.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании утвердило соглашение, которое будет заключено с закрытым акционерным обществом "Компания развития TRIPP" ("Маршрут Трампа", Зангезурский коридор).

Соглашение будет определять права акционеров и реализации их прав на акции. При этом доля Армении согласно документу составит 26%, а доля США - 74%. Совет директоров будет состоять из пяти человек, троих из которых назначат США, а двоих – Армения, передает NEWS.am.

Сроки принятия документа сжатые – его планируется подписать в течение одной недели. От имени правительства Армении свою подпись под документом поставит министр территориального управления и инфраструктур.

Несмотря на то, что соглашение четко определяет долевое участие в нем лишь двух стран, решения по ряду вопросов могут быть приняты без согласия обеих сторон – это решения политического значения, возможное участие третьих сторон, выбор инвесторов и ряд других положений. В то же время Армения в нем фигурирует как единственная сторона, предоставляющая концессионные права.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения планирует начать строительство железной дороги в рамках TRIPP в 2027 году, рассказал замглавы дипведомства страны Ваан Костанян. Власти страны уже начали подготовку территории к прокладке дороги.

Пока стороны определили лишь предварительные параметры дороги, инженерный план будет подготовлен к началу следующего года.