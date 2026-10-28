Глава судебной коллегии по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратилась к генпрокурору Израиля с рекомендацией закрыть одно из них

Судебная коллегия, которая занимается коррупционными делами против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, рекомендовала Генеральной прокуратуре закрыть одно из них, передает гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, сегодня состоялось специальное слушание, на котором руководитель коллегии судья Ривка Фридман-Фельдман рассказала генпрокурору Гали Махарав-Миаре о рекомендациях структуры.

В общей сложности Нетаньяху проходит обвиняемым по трем коррупционным делам. Это "дело 1000", когда политик предположительно совершил мошенничество при работе со СМИ, рассчитывая в ответ на позитивное освещение. По делу "2000" Нетаньяху мог получить незаконные подарки на $213 тыс. В "деле 4000" речь идет о взяточничестве, которые обвиняемый мог брать за продвижение проектов в интересах друзей, при этом деятельность его самого также позитивно освещали бы в СМИ ("дело 4000").

Теперь Фридман-Фельдман заявила, что по "делу 4000" приговор, скорее всего, будет оправдательным, поэтому его стоит закрыть. Обвинение по "делу 2000", по ее словам, не обязательно должно представлять уголовно наказуемое деяние, так что его стоит пересмотреть.

А вот по "делу 1000", считает она, имеет смысл заключить мировое соглашение.

Напомним, что сам Нетаньяху не признает вину ни по одному делу.