Частная авиакомпания "Армянские авиалинии", по сути присвоившая себе лавры национального авиаперевозчика, уходит с авиарынка страны – она продержалась всего три года и сейчас осталась без самолетов.

Частная авиакомпания "Армянские авиалинии" (Armenian Airlines) прекращает полетную деятельность, пишет армянская газета "Этк".

"Авиакомпания была основана в феврале 2021 года и носит то же название и использует ту же эмблему, что и бывший национальный авиаперевозчик Армении, который был ликвидирован в 2020 году, однако она не имеет никакого отношения к национальному авиаперевозчику, который был государственной компанией"

- газета

В декабре 2022 года новые "Армянские авиалинии" получили сертификат эксплуатанта воздушного судна, а полеты начали выполнять в марте 2023 года. Два самолета компании Airbus A321 пролетали всего три года, до 17 марта 2025 года, когда оператор объявил, что в связи с обновлением авиапарка и приобретением новых самолетов временно приостановит полеты, передает NEWS.am.

Весной 2025 года два самолета "Армянских авиалиний" вылетели из Еревана в Турцию, где продолжили полеты, но уже в составе турецкой авиакомпании Southwind Airlines, а авиаперевозчик на долгое время остался без самолетов, из-за чего Комитет гражданской авиации (КГА) на шесть месяцев приостановил действие его сертификата эксплуатанта.

По утвержденным правительством страны правилам выдачи сертификата эксплуатанта для получения сертификата или поддержания его действия перевозчик должен быть собственником либо арендатором как минимум одного пригодного к полетам воздушного судна, и осенью 2025 года "Армянские авиалинии" приобрели три самолета Boeing 737-800, а КГА восстановил действие их сертификата эксплуатанта, однако в программу полетов компания так и не "вписалась".