Минфин Соединенных Штатов объявил о новых санкциях в отношении Иран. На этот раз ограничения затронули 8 физлиц и 22 компании.

Соединенные Штаты добавили в санкционный список по Ирану 8 физических лиц и 22 компании. Об это свидетельствует уведомление, появившееся на портале Управления по контролю за иностранными активами Минфина США

Ограничительные меры коснулись компаний, зарегистрированных в Иране, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции. Все попавшие под санкции физлица являются гражданами Ирана.

Включение в санкционный перечень предполагает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления атак на Иран.