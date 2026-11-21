Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" планирует в ближайшее время провести глубокую сейсморазведку потенциальных газовых месторождений страны, чтобы вдвое увеличить производство товарного газа.

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" готовится провести масштабную сейсморазведку, в процессе которой будет пробурено 26 поисково-разведочных скважин с общим потенциалом ресурсов в 4,7 млрд т условного топлива, сообщил глава компании Асхат Хасенов президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

"Вместе с тем "КазМунайГаз" проводит постоянную доразведку на действующих добывающих активах. Введены в промышленную разработку месторождения Карасор Западный в Атырауской области и Прибрежная зона Каражанбаса в Мангистауской области"

- Асхат Хасенов

Цель столь масштабной геологоразведки – обеспечение реализации 23 инвестиционных проектов, в рамках которых страна в короткие сроки практически удвоит объемы производства товарного газа - с 2,6 до 4,5 млрд кубометров, пояснил глава компании, передает Sputnik Казахстан.

Также внимание будет уделено росту производства светлых нефтепродуктов – за 10 месяцев текущего 2026 года на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) было переработано 14,9 млн т нефти, и по итогам уходящего года рост производства составит 800 тыс т, отметил Асхат Хасенов.

В планах компании - расширение Шымкентского НПЗ и Павлодарского НХЗ до 12 млн т и до 9 млн т соответственно, добавил глава "КазМунайГаз".