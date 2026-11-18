Что стоит за встречей в Шэньчжэне, какие интересы преследуют Вашингтон, Пекин и Москва, и какие последствия эти переговоры будут иметь для мировой политики — разобрали историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.

Саммит АТЭС собрал лидеров 21 одной страны и был посвящен торговле, искусственному интеллекту, устойчивости цепочек поставок и другим экономическим вопросам экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но главным событием форума стала историческая встреча руководителей трех крупнейших ядерных держав.

Впервые Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в таком формате, обсудив глобальную безопасность, стратегическую стабильность, ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов.